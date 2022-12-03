«Курбан Омаров обижается»: Май Абрикосов предложил Ксении Бородиной вернуть все, что ей подарил экс-муж

Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов, настоящее имя которого – Роман Тертишный предложил ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной вернуть бывшему мужу Курбану Омарову все, что тот ей подарил за годы брака. Такая идея возникла у блогера, который следит за жизнью телеведущей, после того как экс-муж Бородиной оказался заблокирован в соцсети.

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Курбан Омаров лишился аккаунта с миллионами подписчиков, а когда восстановил, обвинил бывшую жену в этом злоключении.