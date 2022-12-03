Виктория Боня показала, что подарил ей на день рождения любимый мужчина

Модель и блогер Виктория Боня, пять дней назад отпраздновавшая свое 43-летие, наконец-то дождалась подарка и от возлюбленного. Про этого таинственного мужчину она часто рассказывает своим подписчикам, но при этом никогда его не показывает.

На этот раз «жених» вновь остался в тени, а подарок прислал с подругой Виктории Камилой. Она вручила Боне пакетик с коробочкой. В ней, по словам звезды, были очень красивые серьги.

«Прилетел самый главный подарочек ко дню рождения. Любимый, спасибо! Нет слов, чтобы измерить и описать всю мою любовь к тебе! Подарок просто великолепный! Мне очень идет», - похвасталась Виктория.

Многие ее подписчицы, впрочем, настолько расстроены тем, что девушка не показывает им своего мужчину, что начали подозревать самое страшное: мужчины просто не существует, а подарки Боня присылает себе сама.

«Любимый, это вы? Вы получаете подарки от себя себе? Я разгадала интригу?» - спрашивают в комментариях под видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»