Скандал на шоу «Сердце Ивлеевой»: Настя обозвала участника «душнилой» и выгнала с проекта

В новом выпуске проекта «Сердце Ивлеевой», участники которого пытаются понравиться знаменитой телеведущей, случился скандал. Свидание Насти с Антоном Кирилловым прервал своим появлением другой участник - Алексей Смирнов.
Оказалось, что он случайно перепутал время. Мужчины поссорились и решили, что победителя решит борьба на руках. В результате Кириллов проиграл и выбыл, очень сильно разочаровав Настю.
Смирнов после устроил Ивлеевой в целом неплохое свидание, покатал девушку на катере и искупался вместе с ней в реке.
«Очень простые и правильные вещи предлагал. Я впервые за лето искупалась. Не нужны ни шатры, ни цветы. Хочу нормальной радости», — призналась хозяйка шоу.
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Между тем, испытание, которое ему подготовила потенциальная теща - мама Насти - Алексей не выдержал. А затем и вовсе начал странно вести себя на сеансе с психологом и покинул проект. Ивлеева призналась, что этот кандидат в женихи не смог ее заинтересовать.
«Взрослый душнила», — назвала его Ивлеева.