Скандал на шоу «Сердце Ивлеевой»: Настя обозвала участника «душнилой» и выгнала с проекта

В новом выпуске проекта «Сердце Ивлеевой», участники которого пытаются понравиться знаменитой телеведущей, случился скандал. Свидание Насти с Антоном Кирилловым прервал своим появлением другой участник - Алексей Смирнов.

Оказалось, что он случайно перепутал время. Мужчины поссорились и решили, что победителя решит борьба на руках. В результате Кириллов проиграл и выбыл, очень сильно разочаровав Настю.

Смирнов после устроил Ивлеевой в целом неплохое свидание, покатал девушку на катере и искупался вместе с ней в реке.

«Очень простые и правильные вещи предлагал. Я впервые за лето искупалась. Не нужны ни шатры, ни цветы. Хочу нормальной радости», — призналась хозяйка шоу.

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