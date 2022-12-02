Сати Казанова о зависимости Вики Бони: «Это уже наркомания, если человек 10 лет употребляет что-то»

Модель и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню многие считают зависимой, потому как несколько лет назад она открыто признавалась, что участвует в обрядах и употребляет галлюциногенный мексиканский напиток аяуаска. Она не раз ездила на так называемые ретриты, а теперь проводит их и сама.

Как выяснилось, увлечение Виктории длится уже много лет. Об этом рассказала программе FameTime TV на YouTube выпускница «Фабрики звезд» Сати Казанова. По словам Сати, она сама попробовала аяуаску вместе с Боней аж 12 лет назад. Произошло это у Бони дома.

«Мы просто, извини за подробности, блевали. Это почти обязательная часть. Практика, в которую входит рвота, я считаю, что это так себе практика. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: «Господи, когда это закончится?» Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. В это люди втягиваются. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают».

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