Сати Казанова о зависимости Вики Бони: «Это уже наркомания, если человек 10 лет употребляет что-то»

Модель и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню многие считают зависимой, потому как несколько лет назад она открыто признавалась, что участвует в обрядах и употребляет галлюциногенный мексиканский напиток аяуаска. Она не раз ездила на так называемые ретриты, а теперь проводит их и сама.
Как выяснилось, увлечение Виктории длится уже много лет. Об этом рассказала программе FameTime TV на YouTube выпускница «Фабрики звезд» Сати Казанова. По словам Сати, она сама попробовала аяуаску вместе с Боней аж 12 лет назад. Произошло это у Бони дома.
«Мы просто, извини за подробности, блевали. Это почти обязательная часть. Практика, в которую входит рвота, я считаю, что это так себе практика. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: «Господи, когда это закончится?» Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. В это люди втягиваются. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают».
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По словам Сати, когда люди «подсаживаются» на такие вещества и считают это своим достижением, это нечестно и это вовсе не достижение. Певица также напомнила, что известно много случаев возникновения у людей серьезных психических расстройств после употребления этих вполне себе натуральных напитков.
Тех, кто долгое время пьет аяуаску, она считает наркоманами, хотя они сами этого не признают.
«Это уже наркомания. Если человек 10 лет употребляет что-то», — сказала Казанова.