Пока коллеги в тюрьме: Ксения Собчак с новой прической появилась на фестивале «Зимний»

Первый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» открылся в пятницу, второго декабря, в Москве. На красной дорожке мероприятия появилась скандально известная журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая в брючном костюме с кружевным топом дополнила образ остроносыми туфлями и сумкой Balenciaga. Собчак обновила стрижку. Теперь блондинка предпочитает каре.

Ксения с ехидной улыбкой позировала на дорожке. В Сети осудили поведение журналистки. Коллеги Собчак столкнулись с уголовным наказанием за дело о вымогательстве у главы Ростеха. А сама Ксения хотя и была причастна к этому, смогла оправдать себя и остаться невиновной.

Ксения Собчак продолжает вести привычную жизнь, чего не скажешь о Романовском и Суханове.