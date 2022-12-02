«Порно» в грязных кроссовках: хейтеры атаковали Волочкову из-за новой растяжки

Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков своими удивительными шапгатами и растяжками. В пятницу, 2 декабря, бывшая прима Большого театра закинула попу на валик и показала людям, как правильно раздвигать ноги.
«Растягиваю связки и удовольствие», - пояснила она.
Большинство подписчиков, к несчастью для звезды, не проявило восторга при виде упражнений 46-летней Волочковой. Напротив, многие обрушились на нее с критикой.
«Ваша растяжка смотрится как порно какое-то, не секс, а именно порно», - заявила одна из подписчиц.
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Балерину обвинили в том, что она постоянно поворачивается к зрителям «интимными местами» и никак не может понять, что в этом возрасте пора начинать вести себя скромнее. Не понравилась народу и обувь Анастасии.
«В грязных уличных кроссах? А где пуанты?» - вопрошают хейтеры.