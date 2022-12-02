«Порно» в грязных кроссовках: хейтеры атаковали Волочкову из-за новой растяжки

Балерину обвинили в том, что она постоянно поворачивается к зрителям «интимными местами» и никак не может понять, что в этом возрасте пора начинать вести себя скромнее. Не понравилась народу и обувь Анастасии.

«В грязных уличных кроссах? А где пуанты?» - вопрошают хейтеры.