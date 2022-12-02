Стройные ножки и выпирающий бюст: Валя Карнавал оголилась на фоне сугробов и своего розового «Гелендвагена»

Артистка Валя Карнавал продолжает радовать поклонников фотографиями со своими прелестями. Знаменитость любит откровенные наряды, а один из последних образов Карнавал подчеркивает фигуру знаменитости. Хотя он и подвергает риску простудиться.

Валя выбрала короткую юбку и накидку из сетки с перьями. Черный наряд Карнавал дополнила корсетным топом, который вытолкнул груди блогерши наружу.

К слову, Валя не стала надевать колготки. А вышла в короткой юбке на мороз. Из теплого на экс-возлюбленной Егора Крида были только меховые сапоги.