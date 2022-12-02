Стройные ножки и выпирающий бюст: Валя Карнавал оголилась на фоне сугробов и своего розового «Гелендвагена»

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети 

Исполнительница собралась на встречу с подругами, но забыла прикрыть тело.

Артистка Валя Карнавал продолжает радовать поклонников фотографиями со своими прелестями. Знаменитость любит откровенные наряды, а один из последних образов Карнавал подчеркивает фигуру знаменитости. Хотя он и подвергает риску простудиться.

Валя выбрала короткую юбку и накидку из сетки с перьями. Черный наряд Карнавал дополнила корсетным топом, который вытолкнул груди блогерши наружу.

К слову, Валя не стала надевать колготки. А вышла в короткой юбке на мороз. Из теплого на экс-возлюбленной Егора Крида были только меховые сапоги.

Валя Карнавал в откровенном образе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее соблазнительным нарядом похвасталась модель Анастасия Решетова. Экс-избранница Тимати, как и Карнавал, в последнее время сильно похудела. Поэтому знаменитость стала больше фотографироваться и хвастаться обновленной внешностью.

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