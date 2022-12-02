«Бесповоротно проникся»: Дава признался в лювби Ларисе Долиной

Исполнитель Дава, чье настоящее имя Давид Манукян, остался в восторге от Ларисы Долиной. Примечательно, что артиста покорили не только вокальные данные Ларисы Александровны.
Дава признался, что ему захотелось пообщаться с Долиной наедине. Во время встречи Манукян так проникся талантливой артисткой, что почти влюбился в нее.
«Я полностью и бесповоротно проникся Ларисой Александровной и теперь почти что влюблен в нее», – рассказал Дава в беседе с Super.ru.
«После шоу «Битва поколений» мы с Ларисой Александровной списались, потом встретились. Я был приятно удивлен и благодарен ей за то, что мы записали совместный трек. Было безумно приятно с ней работать: она профессионал своего дела и в первую очередь очень душевный человек», – добавил Дава.
Напомним, ранее Лариса Долина поздравила дочь Юлии Началовой с 16-летием.