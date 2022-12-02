«Бесповоротно проникся»: Дава признался в любви Ларисе Долиной

Исполнитель Дава, чье настоящее имя Давид Манукян, остался в восторге от Ларисы Долиной. Примечательно, что артиста покорили не только вокальные данные Ларисы Александровны.

Дава признался, что ему захотелось пообщаться с Долиной наедине. Во время встречи Манукян так проникся талантливой артисткой, что почти влюбился в нее.