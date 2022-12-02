«Моднявый мой»: беременная жена Павла Прилучного уже называет его «папочкой»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный скоро станут мамой и папой. Пока возлюбленная бывшего мужа Агаты Муцениеце на четвертом месяце беременности. Однако это не мешает ей называть избранника отцом.

Напомним, не так давно сотрудник роддома рассекретил срок Зепюр Брутян. Оказалось, актриса не зря старается прикрыть животик на светских выходах. Таким способом знаменитость пыталась утаить свое интересное положение.

Теперь Брутян не пытается скрыть беременность. Более того, Зепюр публично стала называть Прилучного «папочкой».