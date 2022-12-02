Кольчужка маловата: Ольга Бузова натянула мини-платье, «лопнувшее» на груди

Певица и телеведущая Ольга Бузова в пятницу приняла участие в фотосессии, в ходе которой перемерила сразу несколько оригинальных нарядов. Одним из них стало очень короткое платье золотого цвета с практически открытой грудью.

Видео, на котором Ольга запечатлена в этом платье, появилось на ее странице в соцсети. Привыкшие критиковать звезду пользователи тут же отметили, что выглядит все так, будто платье оказалось мало, а потому лопнуло на груди, как только она смогла его натянуть.

При этом видно, что в области бедер платье Бузовой не жмет.

«Обычный день», — прокомментировала Ольга свой выход, и элегантно выставила стройную ножку.

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