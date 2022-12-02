Уже не та: Анна Asti с маникюром и объемными губами повторила образ Зины из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Стало известно, какие звезды появятся в одном из самых ожидаемых фильмов к Новому году. Певица Анна Asti предстанет в оранжевом обтягивающем платье и с каре в картине «СамоИрония судьбы!».

Артистка сыграет Зину из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

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Пока непонятно, как зритель отнесется к такой Зине. Поскольку у Анны есть и тату, и увеличенные при помощи филлера губы. Певица любит маникюр с длинными ногтями и едва напоминает героиню Натальи Селезневой.