«Они боятся»: Никита Джигурда объяснил, почему Ольга Бузова до сих пор одна

Актер Никита Джигурда рассказал, почему Ольге Бузовой сложно создать семью и найти любимого человека.
Джигурда отметил, что мужчин отталкивает профессия Бузовой.
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«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили. Не каждому ортодоксальному мужчине это понравится», — процитировали Джигурду 5-tv.ru.
Напомним, ранее Владимир Соловьев восхитился поступком Ольги Бузовой. А вот Ксению Собчак телеведущий публично унизил.