«У них длинненькие»: дочь Бородиной объяснила, почему не позовет мальчиков на день рождения

Младшая дочь Ксении Бородиной

Теона Омарова — младшая дочь Ксении Бородиной. Фото: соцсети

Шестилетняя Теона не перестает веселить маминых подписчиков своими перлами.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками новым забавным видео с участием своей младшей дочки Теоны. На нем девочка отвечает на вопрос о том, почему хочет провести свой день рождения без мальчиков.

«Не хочу мальчиков. Они мальчики», — заявила Теона.

Ксения поинтересовалась у хихикающей дочки, чем плохи мальчики.

«У них длинненькие», — продолжая хихикать, ответила та.

Мама попыталась уточнить, что именно Теона имеет в виду. Может быть длинненькие — значит, высокие, выше именинницы? Но девочка ответила отрицательно, мотая головой и не переставая смеяться.

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Младшая дочь Ксении, в отличие от своей сестры Маруси, более шумная, упрямая и эмоциональная. Ее забавные фразочки или выходки частенько смешат как знаменитую маму, так и всех ее поклонников.

Недавно, к примеру, Бородина показала всем видео, на котором Теона рыдает, выпрашивая у нее минипига — домашнюю карликовую свинью. Покупать ей поросенка телеведущая не стала, но зато взяла его напрокат.

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