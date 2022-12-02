«У них длинненькие»: дочь Бородиной объяснила, почему не позовет мальчиков на день рождения

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками новым забавным видео с участием своей младшей дочки Теоны. На нем девочка отвечает на вопрос о том, почему хочет провести свой день рождения без мальчиков.
«Не хочу мальчиков. Они мальчики», — заявила Теона.
Ксения поинтересовалась у хихикающей дочки, чем плохи мальчики.
«У них длинненькие», — продолжая хихикать, ответила та.
Мама попыталась уточнить, что именно Теона имеет в виду. Может быть длинненькие — значит, высокие, выше именинницы? Но девочка ответила отрицательно, мотая головой и не переставая смеяться.
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Младшая дочь Ксении, в отличие от своей сестры Маруси, более шумная, упрямая и эмоциональная. Ее забавные фразочки или выходки частенько смешат как знаменитую маму, так и всех ее поклонников.
Недавно, к примеру, Бородина показала всем видео, на котором Теона рыдает, выпрашивая у нее минипига — домашнюю карликовую свинью. Покупать ей поросенка телеведущая не стала, но зато взяла его напрокат.