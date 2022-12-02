«У них длинненькие»: дочь Бородиной объяснила, почему не позовет мальчиков на день рождения

Младшая дочь Ксении, в отличие от своей сестры Маруси, более шумная, упрямая и эмоциональная. Ее забавные фразочки или выходки частенько смешат как знаменитую маму, так и всех ее поклонников.

Недавно, к примеру, Бородина показала всем видео, на котором Теона рыдает, выпрашивая у нее минипига — домашнюю карликовую свинью. Покупать ей поросенка телеведущая не стала, но зато взяла его напрокат.