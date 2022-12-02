Столкнулись спинами: Анастасия Волочкова и Елена Николаева встретились на светском мероприятии

Балерина Анастасия Волочкова и ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева в минувший четверг, 1 декабря, стали гостьями одного светского мероприятия в столице.
Бывшая и нынешняя избранницы бизнесмена Игоря Вдовина пересеклись на праздновании юбилея одного из изданий.
Анастасия Волочкова в микроблоге показала видео с красной дорожки и поделилась эмоциями от светского раута.
«Очень позитивно и празднично на таких вечерах», - рассказала Анастасия Волочкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Кадрами, сделанными в тех же самых декорациях в микроблоге поделилась и телеведущая и жена Игоря Вдовина Елена Николаева.
В какой-то момент дамы, которых связывает мужчина, пересеклись. Елена Николаева прошла мимо Анастасии Волочковой. Та сначала стояла спиной, а затем развернулась. Обе предпочли сделать вид, что не заметили друг друга.
Стоит добавить, что Анастасию Волочкову и Елену Николаеву связывает не только Игорь Вдовин, но и дочь балерины Ариадна. Она, как известно, выбрала жить не с мамой, а с мачехой. У Ариадны и Елены Николаевой прекрасные отношения.