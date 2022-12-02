Столкнулись спинами: Анастасия Волочкова и Елена Николаева встретились на светском мероприятии

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Кадрами, сделанными в тех же самых декорациях в микроблоге поделилась и телеведущая и жена Игоря Вдовина Елена Николаева.