Бузова на цепи: телеведущая надела ультракороткое громыхающее платье

Певица и телеведущая Ольга Бузова утром 2 декабря приехала на фотосъемку, где ей пришлось примерить на себя сразу несколько новых образов. Один из них очень впечатлил ее подписчиков.

Это было ультракороткое черное платье-бюстье, обшитое массивными золотистыми цепями. Цепь опоясывала и шею Ольги, будто ошейник.

На своей странице в соцсети Бузова показала, как выглядит это платье спереди и сзади.

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