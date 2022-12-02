Бузова на цепи: телеведущая надела ультракороткое громыхающее платье

Певица и телеведущая Ольга Бузова утром 2 декабря приехала на фотосъемку, где ей пришлось примерить на себя сразу несколько новых образов. Один из них очень впечатлил ее подписчиков.
Это было ультракороткое черное платье-бюстье, обшитое массивными золотистыми цепями. Цепь опоясывала и шею Ольги, будто ошейник.
На своей странице в соцсети Бузова показала, как выглядит это платье спереди и сзади.
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Напомним, что это далеко не самый экстравагантный из нарядов легенды телепроекта «Дом-2». К примеру, в конце октября Ольга явилась на вечеринку в элегантном платье без нижнего белья. Она сама поняла, какую ошибку совершила, когда фотографы принялись фотографировать ее, стоящую на зеркальном полу.
Платье Бузовой с цепями. Вид сзади. Фото: соцсети