Денис Майданов спел для военных и врачей

Заслуженный артист РФ Денис Майданов дал концерт для медиков и военных, проходящих лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. Вишневского. Зрители аплодировали как хорошо знакомым, так и новым песням.

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Исполнил Майданов и патриотические композиции – из альбома «Флаг моего государства». Выступление прошло в рамках Агитбригад «Русского Радио» и было принято очень тепло.