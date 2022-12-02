Денис Майданов спел для военных и врачей

Заслуженный артист РФ Денис Майданов дал концерт для медиков и военных, проходящих лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. Вишневского. Зрители аплодировали как хорошо знакомым, так и новым песням.
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Исполнил Майданов и патриотические композиции – из альбома «Флаг моего государства». Выступление прошло в рамках Агитбригад «Русского Радио» и было принято очень тепло.
«И медики, и военные – это настоящие герои. И для меня большая честь выступать сегодня здесь. Я не в первый раз пою перед военными, и был рад присоединиться к Агитбригадам «Русского Радио». Такие концерты очень важны: они прокладывают мостик между военными и их близкими, и всей страной. И страна также узнает больше о своих героях», - сказал Денис Майданов.