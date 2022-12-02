Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина на «первую вице-мисс Россия –2018»

Стало известно, что экс-возлюбленный модели Виктории Лопыревой — Федор Смолов — обзавелся новой девушкой. И это снова блондинка.

Ранее Смолов встречался с 17-летней родственницей первого президента России.Тогда еще 29-летнего футболиста не смущала разница в возрасте. Федор даже хотел жениться на внучке Ельцина. Но не так давно раскрывалась правда об отношениях Смолова и Юмашевой: пара рассталась.

И вот теперь в Сети обсуждают новую пассию 32-летнего Смолова. Предполагаемая новая возлюбленная спортсмена — 24-летняя титулованная модель Виолетта Тюркина.