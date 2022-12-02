Киркоров предположил, что в него влюблена Мария Шукшина

Филипп Киркоров резко ответил на критику Марии Шукшиной в адрес ремейка комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».
По мнению актрисы, «СамоИрония судьбы», в которой Киркоров исполнил роль Ипполита, — безвкусица. Филипп Бедросович, комментируя это высказывание, не смог удержаться от нецензурных выражений.
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Он убежден: Ипполит в его исполнении «взорвет» кинопространство. А по поводу Шукшиной добавил: «Может, она в меня влюблена?»
По материалам издания Аrgumenti.ru.