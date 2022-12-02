Киркоров предположил, что в него влюблена Мария Шукшина

Филипп Киркоров резко ответил на критику Марии Шукшиной в адрес ремейка комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».

По мнению актрисы, «СамоИрония судьбы», в которой Киркоров исполнил роль Ипполита, — безвкусица. Филипп Бедросович, комментируя это высказывание, не смог удержаться от нецензурных выражений.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».