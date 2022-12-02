«Какие-то нелюди опубликовали»: Евгений Петросян на фоне слухов о смерти предъявил доказательства того, что он жив

Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: соцсети

Отдыхающий на Мальдивах юморист Евгений Петросян прямо заявил, что намерен жить долго и счастливо.

Известный артист юмористического жанра Евгений Петросян с возмущением опроверг в микроблоге информацию, которая начала распространяться в Сети.

Евгений Ваганович рассказал, что некие люди объявили о том, что умер.

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека», — написал Евгений Петросян.

В качестве доказательства того, что он не просто жив, но и еще как здоров, 77-летний Евгений Петросян поделился видео. В кадре запечатлено, как он плавает в океане. В эти дни Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой отдыхает на Мальдивах.

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«Я в сомнении: как относиться к этому факту? С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — оптимистично заключил Евгений Петросян.

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