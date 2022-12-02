«Дюймовочка, блин!»: Саша Черно подчеркнула стройность в сером комбинезоне — почему это понравилось не всем

Участница «Дома-2» Саша Черно за последний год сумела снизить свой вес со 170 килограммов до 104.

Между тем брюнетку все равно продолжают хейтить в Сети за лишние килограммы, обвисший живот и прочие нюансы.

На этот раз Саша Черно предстала в сером комбинезоне, который вытянул ее фигуру визуально и подчеркнул стройность. Саша Черно решила заняться экстремальным видом развлечений: полетать в аэродинамической трубе. Комбинезон и шлем на ее голове — это необходимое снаряжение.

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