Рудова показала то, что у нее между ног: телесное со щелью (реальное фото)

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Звезда засветила прелести на фото в Сети.

Наталья Рудова давно и нещадно будоражит фантазию своих поклонников, размещая в Сеть горячие кадры.

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Сейчас звезда улетела в жаркие страны, так что горячего контента не избежать. В начале своего пребывания на курорте Рудова выставили в Сеть видео в мини-бикини, которое явно имело символическое значение.

А потом артистка выложила в Сеть фото со своими обнаженными ногами, показав между ними очищенный кокос телесного цвет со щелью, чтобы пить кокосовое молоко.

Не правда ли, получилось очень красиво?

Ножки Рудовой и ее кокос. Фото: соцсети

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