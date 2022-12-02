Впервые стал папой: музыкант Леша Свик поделился снимком с новорожденным малышом на руках

Известный музыкант Леша Свик поделился прекрасной новостью со своей аудиторией в соцсетях. Вокалист сообщил, что в первый день зимы стал папой.

В качестве доказательства этого прекрасного факта Леша Свик поделился снимком, на котором предстал в больничной палате с новорожденным младенцем на руках. Рядом с Лешей Свик в кадре предстала мама ребенка - жена Леши Свика, блогер Ксени Ткачева.