Впервые стал папой: музыкант Леша Свик поделился снимком с новорожденным малышом на руках

Леша Свик

Леша Свик. Фото: соцсети

Леша Свик и его жена Ксения Ткачева принимают поздравления с пополнением в семье.

Известный музыкант Леша Свик поделился прекрасной новостью со своей аудиторией в соцсетях. Вокалист сообщил, что в первый день зимы стал папой.

В качестве доказательства этого прекрасного факта Леша Свик поделился снимком, на котором предстал в больничной палате с новорожденным младенцем на руках. Рядом с Лешей Свик в кадре предстала мама ребенка - жена Леши Свика, блогер Ксени Ткачева.

«1.12.22. 21:15», - лаконично подписал кадр молодой отец Леша Свик.

Леша Свик с женой и новорожденным ребенком. Фото: соцсети

Никаких данных о новорожденном младенце Леша Свик раскрывать не стал. Не известны не только параметры ребенка, но и его пол. Вероятно, об этом молодые родители сообщат позже.

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На радости поклонников это обстоятельство никак не отразилось. Они поспешили поздравить Лешу Свика и его жену с появлением первенца.

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