Впервые стал папой: музыкант Леша Свик поделился снимком с новорожденным малышом на руках

Известный музыкант Леша Свик поделился прекрасной новостью со своей аудиторией в соцсетях. Вокалист сообщил, что в первый день зимы стал папой.
В качестве доказательства этого прекрасного факта Леша Свик поделился снимком, на котором предстал в больничной палате с новорожденным младенцем на руках. Рядом с Лешей Свик в кадре предстала мама ребенка - жена Леши Свика, блогер Ксени Ткачева.
«1.12.22. 21:15», - лаконично подписал кадр молодой отец Леша Свик.
Леша Свик с женой и новорожденным ребенком. Фото: соцсети
Никаких данных о новорожденном младенце Леша Свик раскрывать не стал. Не известны не только параметры ребенка, но и его пол. Вероятно, об этом молодые родители сообщат позже.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На радости поклонников это обстоятельство никак не отразилось. Они поспешили поздравить Лешу Свика и его жену с появлением первенца.