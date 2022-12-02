Продюсер предложил американской певице принять вместе душ в обмен на две песни

Пикантный скандал произошел в карьере американской R’n’B-певицы Ашанти. 42-летняя артистка обвинила музыкального продюсера в том, что он домогался к ней, «зажав» уже записанные на студии треки. Инцидент произошел еще несколько лет назад, но лишь на днях звезда дополнила свой рассказ любопытными подробностями.

«Мы записали вместе два трека, и он сказал: «Окей, я не буду брать с тебя деньги, ты же знаешь, ты моя подруга», — вспоминает Ашанти на шоу The Breakfast Club американского радио Power 105.1 FM. «А когда пришло время включить эти песни в альбом, он сказал: «Давай-ка вместе примем душ». Я подумала, что он шутит, а он говорит: «Нет, я совершенно серьезно. Давай встречаться или хотя бы примем душ вместе, и я отдам тебе записи. Если нет, то мне нужно по 40 кусков (40 тысяч долларов. – Прим. авт.) за трек».

Но певица не испугалась вынести эту историю на публику и в итоге получила от несостоявшегося ухажера три записи бесплатно в качестве извинения.