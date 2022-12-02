Михалкова показала, как в бане вихляет аппетитными бедрами: тело мягкое, восьмеркой!

Что ж, зрелище весьма впечатляющее! Стоит отметить, что Юлии Михалковой скоро исполнится 40 лет и для своего возраста она роскошно выглядит. Правда, знаменитость не рожала, так что неизвестно, как это может в дальнейшем отразиться на теле артистки.