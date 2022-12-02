Валерия Гай Германика открыла ювелирный шоурум. На торжественное открытие кинорежиссер пригласила всю столичную богему. Среди знаменитостей была и Кристина Шаповалова — актриса и модель. Она поделилась своими впечатлениями.

«Это уникальное пространство с особой атмосферой, очень понравилось. Попадаешь будто в какую-то азиатскую страну», — восхитилась Кристина.

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Сами ювелирные изделия, по мнению актрисы, выглядели просто роскошно.