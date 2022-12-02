«Я был вынужден покинуть страну»: с позором сбежавший в Европу внук Софии Ротару сделал заявление

Внук известной певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, которого несколько месяцев назад задерживали на границе при попытке побега с Украины, сделал заявление.

Молодой человек, осевший в Европе, признался, что после кочевой жизни налаживает быт в новых для себя условиях.