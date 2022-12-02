«Это безумие?»: Бритни Спирс со скуки «вышла замуж» за саму себя

40-летняя Бритни Спирс снова невеста. На днях она выложила в социальную сеть ролик, на котором позирует в ночных сорочках и фате.
«Да… Я вышла замуж за себя, — подписала видео поп-звезда. — Мне стало скучно, мне понравилась моя фата, и я сказала: «Это безумие? Или в этом что-то есть?»
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Поклонникам певицы не стоит расстраиваться, ее брак с фитнес-тренером Сэмом Асгари все еще в силе. Бритни просто захотелось поностальгировать о долгожданной свадьбе.
«P. S. Да, но я все еще в браке с муженьком», — добавила Спирс.
Хочется передать Сэму, чтобы он как-то активнее развлекал свою жену. А то, глядишь, она со скуки может еще за кого-нибудь замуж выскочить…