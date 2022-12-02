«Это безумие?»: Бритни Спирс со скуки «вышла замуж» за саму себя

Поклонникам певицы не стоит расстраиваться, ее брак с фитнес-тренером Сэмом Асгари все еще в силе. Бритни просто захотелось поностальгировать о долгожданной свадьбе.

«P. S. Да, но я все еще в браке с муженьком», — добавила Спирс.

Хочется передать Сэму, чтобы он как-то активнее развлекал свою жену. А то, глядишь, она со скуки может еще за кого-нибудь замуж выскочить…