«Светлое пятно в этот Новый год»: Лолита пожалела, что не попала в «СамоИронию судьбы» от ТНТ

В публичном пространстве продолжаются споры о новогоднем проекте ТНТ «СамоИрония судьбы». Звезды активно высказываются «за или против» того, что современные комики и певцы влезли в образы героев советских фильмов и перевернули киноклассику вверх дном.

Своим мнением поделилась и певица Лолита. 59-летняя артистка посетовала на то, что не попала в этот проект.

«Единственное сожаление, которое у меня есть, это то, что меня нет в этом фильме, — поделилась она. — Потому что те эпизоды, которые я увидела, подтверждают мое желание впервые за многие годы бросить все и усесться к телевизору. Мне кажется, что это будет единственное светлое пятно в этот Новый год на ТВ». «Я вообще люблю все, что связано с самоиронией. А со всеми теми, у кого с этим делом плохо, давайте договоримся: вы сначала посмотрите фильм, а потом будете рассуждать на тему, обгадили ли классику или нет. Я думаю, что нет. И судя по тому, что рассказывают об этой работе те, кто ее создавал, она состоит из маленьких фрагментов самых культовых и самых смешных наших и ненаших комедий. Поэтому мои ожидания от этого фильма большие». «Мне хочется в Новый год получать огромное количество положительных эмоций, и я думаю, что это единственная анонсированная работа, которая мне точно это обещает».

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