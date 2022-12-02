До 1,5 миллионов рублей: сколько заплатит Прилучный за роды жены в Лапино

Как утверждает сотрудник больницы, Зепюр Брутян уже на 4 месяце беременности и регулярно посещает одного из самых крутых врачей в компании мужа. Рожать актриса планирует здесь же.

Как пишет издание, контракт на роды в Лапино начинается от 350 тысяч рублей. А если жена Павла Прилучного решит подарить супругу ребенка в ВИП-условиях, то пакет услуг обойдется ей в 1,5 миллиона рублей. Скорее всего, артистка так и поступит.