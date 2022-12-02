До 1,5 миллионов рублей: сколько заплатит Прилучный за роды жены в Лапино

Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Стало известно, что Зепюр Брутян на самом деле беременна.

Зепюр Брутян на самом деле беременна от Павла Прилучного, сообщает «СтарХит» со ссылкой на медработника подмосковной клиники Лапино.

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Как утверждает сотрудник больницы, Зепюр Брутян уже на 4 месяце беременности и регулярно посещает одного из самых крутых врачей в компании мужа. Рожать актриса планирует здесь же.

Как пишет издание, контракт на роды в Лапино начинается от 350 тысяч рублей. А если жена Павла Прилучного решит подарить супругу ребенка в ВИП-условиях, то пакет услуг обойдется ей в 1,5 миллиона рублей. Скорее всего, артистка так и поступит.

За эти деньги Зепюр Брутян предоставят трехместную палату, обучение в школе для беременных и молодых мамочек, индивидуальный пост медсестры для новорожденного, сеансы лечебно-оздоровительного плавания и еще около 20 пунктов услуг.

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