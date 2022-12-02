Ролик с пощечиной Уилла Смита стал одним из популярнейших видео YouTube 2022 года

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2022 года и назвал самые популярные видео этого непростого периода. В основном в Топ-10 попали выпуски пранкеров и откровения популярных блогеров, на которых подписаны миллионы человек. Среди них затесалось всего одно новостное видео. И нет — оно не касается политических событий. Это фрагмент из трансляции церемонии награждения «Оскар», когда Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року.
Невероятной популярности (вышел на второе место в рейтинге) добился ролик издания Guardian. Как пишут обозреватели YouTube, скандальный момент спровоцировал появление множества мемов и пародий, в результате чего быстро стал культовым. И это при том, что данный инцидент не был запланирован сценаристами церемонии — это был неожиданный эмоциональный выпад Уилла Смита.
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Напомним, комик Крис Рок, объявляя очередного победителя «Оскара», задвинул несколько шуток, и одна из них касалась лысеющей головы актрисы Джады Пинкетт-Смит. В ответ на это ее муж Уилл Смит встал со своего места, вышел на сцену и ударил языкастого комедианта. А позже, в эту же ночь он получил «Оскар» как лучший актер года.
Американское общество было возмущено поступком Смита — это же неприкрытая агрессия, да еще и в прямом эфире! И хотя комик не получил видимых повреждений, публика затравила кинозвезду, и он получил ряд санкций от своих коллег. Уиллу пришлось извиняться за свое поведение. Вот как он описал это происшествие, появившись на днях в телешоу.