Ролик с пощечиной Уилла Смита стал одним из популярнейших видео YouTube 2022 года

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2022 года и назвал самые популярные видео этого непростого периода. В основном в Топ-10 попали выпуски пранкеров и откровения популярных блогеров, на которых подписаны миллионы человек. Среди них затесалось всего одно новостное видео. И нет — оно не касается политических событий. Это фрагмент из трансляции церемонии награждения «Оскар», когда Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року.

Невероятной популярности (вышел на второе место в рейтинге) добился ролик издания Guardian. Как пишут обозреватели YouTube, скандальный момент спровоцировал появление множества мемов и пародий, в результате чего быстро стал культовым. И это при том, что данный инцидент не был запланирован сценаристами церемонии — это был неожиданный эмоциональный выпад Уилла Смита.

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