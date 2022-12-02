Хюррем себе такого не позволяла! Мерьем Узерли засняли в объятиях арабского шейха — сама бросилась к нему на шею

Актриса Мерьем Узерли в эти дни находится на кинофестивале «Красное море», который проходит в Саудовской Аравии с 1 по 10 декабря.

В день открытия кинофорума звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли покрасовалась на красной дорожке, позволив себе некую вольность.

В Сети появилось видео, на котором видно, как актрису подошел приветствовать мужчина в восточном наряде. Вероятно, это был шейх. Он что-то сказал исполнительнице роли Хюррем Султан. Мерьем Узерли не сдержала эмоций, раскинула руки и бросилась в объятия шейха.

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