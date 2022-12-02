Не скрывает лучиков морщин: как стала выглядеть высокая и статная жена Юдашкина в 64 года

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина показала в социальных сетях, как она выглядит в свои 64 года.
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«Сегодня календарь моей жизни перевернул еще один листок, мне исполнилось 64, это не повод для грусти, в глубине души я чувствую, что этот день станет для меня началом прекрасного!» — написала Марина и выставила фото.
Марина Юдашкина. Фото: соцсети
На обнародованном снимке избранница известного модельера выглядит лучезарно, женственно и естественно. По ее ухоженному лицу видно, что она прилагает немало усилий для сохранения молодости и красоты. И в тоже время Марина Юдашкина не скрывает лучиков морщинок возле глаз, которые появляются с улыбкой.
Отметим, что Марина Юдашкина всегда отличалась высоким ростом и статью, однако невысокий Валентин Юдашкин смог покорить ее сердце даже тогда, когда работал обычным визажистом. Пара всю жизнь прожила плечом к плечу — в радости и в горе.