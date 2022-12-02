«Срок — четвертый месяц»: о беременности Брутян от Прилучного рассказал сотрудник роддома

Слухи о беременности Зепюр Брутян от Павла Прилучного ходят уже вторую неделю. У актрисы появился маленький животик, а ее муж старательно пытается прикрыть его на красных дорожках мероприятий.

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Как оказалось, разговоры эти не беспочвенны. На днях парочку видели в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Зепюр Брутян пришла на прием к одному из лучших акушеров-гинекологов, а муж сопровождал ее. Появления малыша супруги ожидают уже в мае следующего года, о чем сообщил изданию «СтарХит» один из сотрудников заведения.