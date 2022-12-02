«Срок — четвертый месяц»: о беременности Брутян от Прилучного рассказал сотрудник роддома

Слухи о беременности Зепюр Брутян от Павла Прилучного ходят уже вторую неделю. У актрисы появился маленький животик, а ее муж старательно пытается прикрыть его на красных дорожках мероприятий.
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Как оказалось, разговоры эти не беспочвенны. На днях парочку видели в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Зепюр Брутян пришла на прием к одному из лучших акушеров-гинекологов, а муж сопровождал ее. Появления малыша супруги ожидают уже в мае следующего года, о чем сообщил изданию «СтарХит» один из сотрудников заведения.
«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил», — рассказал сотрудник.