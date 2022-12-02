Черный наряд, колье из жемчуга, крупные серьги — ей точно 16? Дочь Началовой предстала в день рождения в наряде взрослой дамы

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина накануне отметила свой день рождения, в первый день зимы ей исполнилось шестнадцать лет.

Прекрасную дату Вера Алдонина праздновала с семьей своего папы, футболиста Евгения Алдонина. С отцом, его женой Ольгой и братом с сестрой Вера Алдонина отправилась ужинать в ресторан.

Наряд для праздника Вера Алдонина выбрала возрастной, на что обратили внимание поклонники, увидевшие фото и видео из ресторана, которыми поделилась в своем микроблоге мачеха девушки Ольга Алдонина.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».