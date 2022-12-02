Черный наряд, колье из жемчуга, крупные серьги — ей точно 16? Дочь Началовой предстала в день рождения в наряде взрослой дамы

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина накануне отметила свой день рождения, в первый день зимы ей исполнилось шестнадцать лет.
Прекрасную дату Вера Алдонина праздновала с семьей своего папы, футболиста Евгения Алдонина. С отцом, его женой Ольгой и братом с сестрой Вера Алдонина отправилась ужинать в ресторан.
Наряд для праздника Вера Алдонина выбрала возрастной, на что обратили внимание поклонники, увидевшие фото и видео из ресторана, которыми поделилась в своем микроблоге мачеха девушки Ольга Алдонина.
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Вера Алдонина облачилась в черный наряд. В качестве украшений она выбрала колье из жемчуга и крупные серьги из жемчуга. Волосы Вера убрала от лица с помощью заколок. В Сети отметили, что в этом образе 16-летняя девушка выглядела старше своей мачехи, которой исполнилось 35 лет.
Вера Алдонина в возрастном наряде. Фото: соцсети
Вера Алдонина с отцом, мачехой и братом с сестрой. Фото: соцсети