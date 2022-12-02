Веселились в ресторане, ели устриц и морских ежей: дочь покойной Началовой провела день рождения с мачехой и отцом

Первого декабря отмечала свой день рождения дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Ей исполнилось шестнадцать лет.

В эту красивую дату Вера Алдонина встретилась с семьей своего отца, футболиста Евгения Алдонина и его жены Ольги. Вместе с папой, мачехой, братом и сестрой Вера Алдонина поужинала в ресторане.

Дружная компания хорошо провела время. Об этом можно судить по фото и видео, которыми поделилась в микроблоге Ольга Алдонина.

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