Веселились в ресторане, ели устриц и морских ежей: дочь покойной Началовой провела день рождения с мачехой и отцом

Первого декабря отмечала свой день рождения дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Ей исполнилось шестнадцать лет.
В эту красивую дату Вера Алдонина встретилась с семьей своего отца, футболиста Евгения Алдонина и его жены Ольги. Вместе с папой, мачехой, братом и сестрой Вера Алдонина поужинала в ресторане.
Дружная компания хорошо провела время. Об этом можно судить по фото и видео, которыми поделилась в микроблоге Ольга Алдонина.
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Угощались Вера Алдонина и ее гости морепродуктами - устрицами и морскими ежами. Маленькая, но теплая компания много общалась, шутила и веселилась.
Вера Алдонина с папой, мачехой, братом и сестрой. Фото: соцсети
Напомним, дочь Юлии Началовой после смерти мамы живет с бабушкой и дедушкой - родителями певицы. Но папа, Евгений Алдонин, принимает активное участие в жизни Веры. Девочка дружна с его семьей, у Веры Алдониной теплые отношения с мачехой и братом с сестрой.