Три прорези, и все спереди: Юлия Михалкова для джакузи выбрала слишком оголенный купальник – такое увидишь нечасто!

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова нечасто делится с подписчиками личным. В основном у нее в соцсетях – кадры с экопрездок по России или лощеные снимки с фотосессий. Но на этот раз девушка отправилась в СПА и показала себя без макияжа и в купальнике.

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Михалкова собралась занырнуть в джакузи, но перед этим решила запечателеть себя на видео. Дефилируя в купальнике к зеркалу, красотка показала, какое оригинальное на ней одеяние. Сразу три прорези, обнажающие декольте, талию и пупок, украсили монокини. В нем актриса смотрелась еще стройнее и эффектнее.