«Кататься годами внутри России не привлекательно»: сын звезды «Моей прекрасной няни» фигурист Смолкин получает ВНЖ в США

Фигурист Глеб Смолкин, сын звезды «Моей прекрасной няни» Бориса Смолкина, весной уехал в США вместе со своей партнершей по танцам Дианой Дэвис, единственной дочкой Этери Тутберидзе. Там пара тренируется и готовится выступать на международных соревнованиях.

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В Россию фигурист не едет, поскольку боится, что обратно вернуться в Америку уже не сможет. Осенью ему пришла повестка из военкомата – он попал под частичную мобилизацию. Но нахождение за океаном позволило ему избежать отправки на фронт. И тогда фигурист подал документы на американский вид на жительство.

«Мы воспользовались моментом, подали на это, и все до сих пор в процессе рассмотрения, я пока не получил. Причин для отказа, наверное, у них нет, но это тянется очень долго, особенно сейчас, с российским паспортом», - пожаловался в интервью «Чемпионату» Смолкин. Да и «кататься годами внутри России не привлекательно» для него.

По слухам, Смолкин женился на Дэвис, которая имеет американское гражданство с рождения. И в таком случае документы фигуристу наверняка предоставят.