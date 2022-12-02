Эти ноги выиграли Олимпиаду: гимнастка Севастьянова в бикини предъявила свои загорелые метры красоты

Обладательница золотой медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру. Гимнастка хоть и не тренируется в прежних режимах, но продолжает удивлять своей фигурой. Формам красотки может позавидовать любая супермодель. И повод снова появился – Каролина предстала в белом бикини в СПА.

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Севастьянова вернулась в Монако из Москвы, которую навестила совсем ненадолго. И первым делом стала отдыхать. С подругой красавица посетила СПА и запечатлелась у бассейна на память.

Бесконечные ноги Севастьянова продемонстрировала во всей красе. Загорелая девушка ростом 173 см произвела на фанатов впечатляющий эффект, они рассыпались в комплиментах, одаряя ее самыми лестными эпитетами.