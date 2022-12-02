Новости шоу-бизнеса: сколько просит Лобода за выступление на русскую публику, за что Малахова хочет наградить Матвиенко, умер Тимофей Спивак

Лобода готова петь для русской публики

«Гонорар 100 000 евро, плюс налоги 10%, плюс райдер», — так торгуется организатор Лободы, и, как оказалось, певица не против выступать перед русской публикой. Хотя в Россию она не поедет, но не отказалась бы выступить в любой другой стране – паспорт спрашивать не будет.

Белого выгнали из театра

Скандально покинувший Россию актер Анатолий Белый не пригодился в израильской труппе. Он признался, что его вычеркнули из театра, в котором он попытался заработать деньги. Причину актер назвал банальную — трудности с языком. Но публика уверена, что в чужой стране он просто оказался ненужным.

Матвиенко собирается наградить Малахова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хочет наградить телеведущего Андрея Малахова правительственной премией. Он заслужил ее, по словам чиновницы, за передачу «Песни от всей души», которую он ведет на канале «Россия».

Умер Тимофей Спивак

Актер Тимофей Спивак ушел из жизни в 75-летнем возрасте. Он всю жизнь снимался в кино, исполнил более сотни ролей, например, сыграл в сериалах «Эпидемия», «Шифр-2».