Рудова на танцполе растрясла полушария в декольте: глазками стреляет, оголением дразнит

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова внезапно махнула с подругой в Дубай. И в первую же ночь решила не ложиться спать, а как следует оторваться в ресторане и на танцполе. Актриса обожает тусоваться и в Москве стабильно посещает дискотеки.

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На ужин с продолжением Рудова нарядилась в черный кроп-топ с откровенным декольте. И во время зажигательного танца под похабную песню с обсценной лексикой выбрала такой ракурс для съемки, который во всей красе подчеркнул эффектные прелести звезды.