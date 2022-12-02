«Буду нищей в другой стране»: Алла Пугачева объяснила свою эмиграцию

Алла Пугачева в этом гожу уехала из России в Израиль. Там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, причины такого поступка она объяснила еще в 1997 году.

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Сайт «Комсомольская правда» поднял архивное интервью Аллы Борисовны изданию ELLE. В нем Примадонна высказывалась на тему своего отъезда из России.

«Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать», - рассказывала Примадонна. – «Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране».

Примадонна, объездившая с концертами всю Россию, тогда ужасалась страшной бедности россиян. И не хотела бы такой участи себе