Шукшина набросилась на Малахова: «Человек, стоявший у истоков отупления и дебилизации зрителей»

На это актриса и общественный деятель Мария Шукшина взбешенно отреагировала. Она не согласна с чиновницей и парировала ей в своем Telegram-канале, объяснив свою позицию.

«Малахов - человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул. Сколько лжи вылилось, какой поток грязи обрушился на головы бедных людей. Тогда еще многие смотрели телевизор. Я помню его «сериал» про якобы изнасилование Шурыгиной... Прайм-тайм смотрели и подростки», - негодует Шукшина.

Речь Мария Васильевна ведет про скандальное ток-шоу, в котором Малахов полоскал грязное белье как звезд, так простых людей. Досталось и семье Шукшиной – в студии телеведущий не раз смаковал скандалы в ее семье, а также злоключения Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее внуков.