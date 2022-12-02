Шукшина набросилась на Малахова: «Человек, стоявший у истоков отупления и дебилизации зрителей»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наградить Андрея Малахова премией правительства за его передачу «Песни от всей души». Мол, поет вместе с народом из глубинки такие песни, популяризирует творчество простых людей.
На это актриса и общественный деятель Мария Шукшина взбешенно отреагировала. Она не согласна с чиновницей и парировала ей в своем Telegram-канале, объяснив свою позицию.
«Малахов - человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул. Сколько лжи вылилось, какой поток грязи обрушился на головы бедных людей. Тогда еще многие смотрели телевизор. Я помню его «сериал» про якобы изнасилование Шурыгиной... Прайм-тайм смотрели и подростки», - негодует Шукшина.
Речь Мария Васильевна ведет про скандальное ток-шоу, в котором Малахов полоскал грязное белье как звезд, так простых людей. Досталось и семье Шукшиной – в студии телеведущий не раз смаковал скандалы в ее семье, а также злоключения Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее внуков.