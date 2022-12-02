Постройнела, помолодела, цветет – не узнать! Как сейчас выглядит Елена Степаненко

Развод с Евгением Петросяном для Елены Степаненко стал настоящим ударом. С 2018 года тянулись тяжбы, сильно измотавшие артистку. Вместе пара прожила 33 года, и делить им предстояло громадное состояние. Точка, наконец, поставлена в 2021 году, и Степаненко пропала из публичного пространства.

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На днях соцсети облетело новое фото Елены Степаненко. Оказалось, артистка сейчас неузнаваема, она заметно постройнела, цветет и выглядит моложе своих лет – а ведь ей 69! Поклонники восхищаются внешностью Елены Григорьевны и радуются за нее, ведь она по-прежнему любима и знаменита на всю страну.