«Будем рожать»: Глюкоза готова поддержать свою 15-летнюю дочку Лиду

Старшую дочь популярной певицы Глюкозы Лидию многие считают трудным подростком. Девочка к своим 15 годам уже красила волосы в разные цвета, сделала пирсинг, была исключена из школы за курение. Сейчас кажется, что Лида наконец-то нашла себя - она серьезно занимается музыкой, пишет песни и даже зарабатывает этим деньги.

Отвечая на вопросы Юлии Меньшовой для ее программы «Сама Меньшова» на YouTube, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) призналась, что готова во всем поддержать своих дочерей. Даже если случится то, чего так боятся многие родители девочек.

«Если говорить о беременности в раннем возрасте у девочки, я уже начинаю вести с Лидой такие разговоры, потому что она взрослеет. Конечно, я говорю, что такое случается в жизни - ранняя беременность, и что будем рожать. Она говорит: «Так, мама, все! Отстань!», - рассказала Наталья.

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