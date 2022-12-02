«Осядет в Израиле: Шахназаров предсказал судьбу оскандалившейся Воробей

Пародистка Елена Воробей оскандалилась после своего интервью израильскому радиоведущему. В беседе с журналистом россиянка заявила, что на Землю Обетованную эмигрировали многие «значимые, знаковые, умные, талантливые» - здесь якобы она уже встретилась с Аллой Пугачевой, Иваном Ургантом и другими соотечественниками.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Обозреватель Михаил Шахназаров, послушав интервью Воробей, утвердился во мнении, что она, урожденная Либенбаум, – следующая в очереди на репатриацию.

«Судя по интервью, она действительно, скорее всего, осядет в Израиле», - предрек Шахназаров во время эфира на YouTube-канале «Полный абзац».

Его собеседница Ирина Лосик поддержала коллегу: «Ну она там развела бурнейшую деятельность. Ты посмотри, она переобщалась-перевстречалась со многими звездами, она «Ханукальные встречи» вместо «Рождественских» хочет организовать, плюс она бегает активно по всем интервью».