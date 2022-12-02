«Плачутся-скулят, напьются и звонят. Задолбали!»: Сергей Астахов – об уехавших из страны

Астахов, как признался, никогда не грезил Голливудом. Он подчеркнул, что его родина – здесь, и свое будущее он всегда связывал с Россией. И не понимает, как люди так легко берут и меняют страну. По его наблюдениям, это часто заканчивается драмой.

«Многие артисты уехали, потом оттуда плачутся-скулят, сходят с ума. Мне это неинтересно. Это их проблемы, как они реализовываются, и что они там делают. Много людей за границей, не любя Россию, напьются и звонят оттуда: «Как там у вас дела?»… Задолбали! Чего ты звонишь? Тебе не нравится здесь – сиди в Америке, ешь гамбургеры и улыбайся с кока-колы. И думай, что ты самый счастливый», - считает Астахов.

А вот рэпер Баста признался, что у него были мысли уехать. Но он не хотел бросить на произвол судьбы команду.