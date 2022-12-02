Когда есть что показать: Клава Кока в мини-платье с откровенным декольте блеснула прелестями

Во время общения с подписчиками в Сети Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, показала свой образ в миниатюрном платье со стразами. Певица в нем выходила на сцену, несмотря на чрезмерную откровенность наряда.

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Платье красиво главные достоинства фигуры исполнительницы: подчеркнуло бюст красотки и ее точеную талию. Короткая длина наряда поставила акцент и на ноги. Звезда, к слову, в прошлом году вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. И очень гордится этим по сей день.