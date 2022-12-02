«Нервы портит»: Татьяну Доронину преследует девушка, которая представляется ее родственницей

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина. Фото: кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»

По словам помощников артистки, у нее нет никакой племянницы. А объявившаяся девушка просто аферистка.

У звезды фильма «Три тополя на Плющихе» Татьяны Дорониной появилась племянница. Однако ни сама знаменитость, ни ее окружение не знали о существовании такой родственницы.

Именно поэтому помощники Дорониной уверены, что заявившая о родстве с артисткой Елена Буянова мошенница.

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Личный секретарь актрисы Игорь Орбу требует от объявившейся родственницы доказательства.

«Нервы портит. Пишет в разные инстанции. Пусть сперва предоставить документы, подтверждающие родство», – отметил помощник Дорониной в беседе с kp.ru.

Напомним, актриса Татьяна Доронина в последнее время находится в геронтологическом центре «Юго-Западный» под присмотром докторов.

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