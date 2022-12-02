«Тяжело разочаровываться в кумирах»: Шахназаров припечатал Басту за слова об отъезде из страны

Известный рэпер Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, пришел на интервью к Насте Ивлеевой в ее «Агент-шоу» на YouTube. Среди прочих тем собеседники затронули вопрос отъезда из страны. Ивлеева спросила, собирался ли музыкант, как и многие звезды, покинуть Россию. На что тот ответил, мол, размышлял над этим. Но признался, что у него много людей в команде, и бросить их он не смог бы.

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Журналист Михаил Шахназаров удивился такому ответу рэпера. Он заговорил о разочаровании, ведь Баста является кумиром миллионов людей, которые ждут от него поддержки в это непростое время.